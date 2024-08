Menino morto em ataque no norte de Israel era torcedor da Seleção brasileira

Quando Ibrahim Ibrahim ouviu as sirenes de ataque aéreo em seu povoado de Majdal Shams, nas Colinas de Golã sírias ocupadas por Israel, o seu primeiro pensamento foi para o seu filho Guevara, que brincava com os seus amigos no campo de futebol onde os foguetes caíram.

Inseparável da bola, torcedor do Brasil e fã de Ronaldinho, Guevara sonhava em ser jogador de futebol profissional. Ele tinha uma camiseta da Seleção e uma almofada com a bandeira do Brasil em sua cama.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ouvi a sirene e senti que algo tinha acontecido com Guevara", disse Ibrahim, que correu em direção ao campo de futebol onde estava seu filho e onde caiu um dos foguetes que abalaram este município druso de 11 mil habitantes, localizado a apenas 7 quilômetros da fronteira com o Líbano.