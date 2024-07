Spielberg, Cruise, Kidman: Hollywood assiste aos Jogos Olímpicos de Paris

Cruise foi recebido com honras logo ao chegar à capital francesa, sendo nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras pelas autoridades, antes de aparecer nas arquibancadas durante as provas de ginástica atrás de Greta Gerwig, diretora de "Barbie".

Australianos vinculados ao cinema americano também marcaram presença em Paris, como a atriz protagonista de "Barbie", Margot Robbie, que foi vista na cerimônia de abertura.

Baz Luhrmann, diretor de "Moulin Rouge" e "Elvis", que nunca se separa do ícone da moda Anna Wintour, também se sentou nas arquibancadas durante as provas de ginástica, e Nicole Kidman ("De Olhos Bem Fechados", "Moulin Rouge") está por toda parte, inclusive em meio ao público das provas de skate.

Kidman é embaixadora de uma marca de relojoaria que é cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos. Da mesma forma, a americana Jessica Chastain ("A Hora Mais Escura", "Interestelar"), fotografada nas arquibancadas de ginástica, é o rosto de uma importante marca que veste os membros do "Team USA".

- Fã de basquete -

A paixão pelo esporte do diretor Spike Lee ("Faça a Coisa Certa", "Malcolm X") é inquestionável. Torcedor fervoroso do New York Knicks, o cineasta sempre vestido com chapéus e óculos coloridos assistiu, é claro, a um jogo de basquete do "Dream Team" americano em Lille, no norte da França.

Também não podia faltar o lendário diretor Steven Spielberg ("Tubarão", "E.T."), que foi visto junto com Tom Cruise sob a chuva durante a cerimônia de abertura.