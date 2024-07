ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO: Ismail Haniyeh, líder do Hamas, é assassinado em Teerã e grupo culpa Israel

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado nesta quarta-feira (31) em Teerã, aos 61 anos, passou a ser conhecido internacionalmente em 2006, quando se tornou primeiro-ministro da Autoridade Palestina após a surpreendente vitória do seu movimento nas eleições legislativas.

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira (31) que seu líder político, Ismail Haniyeh, foi assassinado em um bombardeio israelense em Teerã e prometeu vingar a sua morte, o que provoca o receio de uma escalada do conflito na região, em plena guerra em Gaza.

Comoção e surpresa nos territórios palestinos após a morte do líder do Hamas

A morte do líder político do Hamas em um bombardeio em Teerã causou comoção nos territórios palestinos, com algumas vozes expressando decepção porque o Irã não foi capaz de "protegê-lo".

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Oposição se mobiliza na Venezuela após protestos que deixaram 12 mortos

Aos gritos de "Liberdade!", milhares de opositores saíram às ruas da Venezuela para reivindicar a vitória nas eleições presidenciais de Edmundo González Urrutia, que fez um apelo contra a repressão do povo após protestos que deixaram pelo menos 12 mortos e centenas de presos.

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

LILLE:

Brittney Griner, a libertação olímpica após pesadelo na Rússia

Livre, relaxada e com uma bola de basquete aproveitando os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A estrela americana Brittney Griner está de volta à Europa em busca de seu terceiro ouro, dois anos após passar 11 meses presa na

SEUL:

Com aspecto de assassina de ficção, atiradora olímpica sul-coreana viraliza

Uma atiradora olímpica sul-coreana, medalha de prata na prova de pistola de ar de 10 metros nos Jogos de Paris-2024, se tornou uma das estrelas virais do evento, por seu estilo e sangue frio.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

JAMUNDI:

'Preocupante': anfitriões da COP16 temem ataque de guerrilha na Colômbia

Cansada dos disparos e das bombas, Ana Muñoz fechou seu comércio em um bairro vizinho à sede da COP16 na Colômbia. Os moradores ao redor de Cali temem os guerrilheiros que exibem sua força às vésperas da cúpula sobre biodiversidade.

-- EUROPA

STRANDA:

Colapso inevitável de montanhas na Noruega ameaça povoados com grande tsunami

Um dia, é certo, uma parte da montanha desabará na água, provocando ondas gigantescas, mas isso não preocupa os moradores ao redor do fiorde ocidental da Noruega, que permanecem calmos face a este tsunami previsto.

-- ÁSIA

WAYANAD:

Deslizamentos de terra deixam mais de 150 mortos na Índia

As chuvas constantes e os ventos fortes dificultaram nesta quarta-feira a busca por sobreviventes dos deslizamentos de terra nas plantações de chá no sul da Índia, onde morreram mais de 150 pessoas, a maioria trabalhadores e suas famílias.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro registra leve alta, a 2,6%, em julho

A inflação continuou o seu movimento de altos e baixos na zona do euro em julho, com uma leve alta após a ligeira queda em junho, mantendo a incerteza sobre uma possível redução das taxas do BCE em setembro.

WASHINGTON:

Federal Reserve anuncia taxa de juros

RIO DE JANEIRO:

BCB deve manter taxa Selic em 10,5%

O Banco Central do Brasil (BCB) deve manter, nesta quarta-feira (31), a taxa de juros de referência Selic em 10,5% pela segunda reunião consecutiva, apesar dos reiterados pedidos de redução por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

