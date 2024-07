Egito vence Espanha e vai às oitavas como líder do grupo no futebol masculino dos Jogos

O Egito venceu a Espanha por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Bordeaux, e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Paris na liderança do Grupo C.

Com a vitória, os egípcios chegaram a sete pontos. Os espanhóis, que também avançaram, ficaram em segundo com seis. República Dominicana (2 pontos), estreante na competição, e Uzbequistão (1 ponto), que empataram em 1 a 1, acabaram eliminados.

O atacante Ibrahim Adel marcou os dois gols dos 'Faraós' na partida (40' e 62'), enquanto Samu Omorotion descontou na reta final para a 'Roja' (90').