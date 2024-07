Netanyahu promete 'resposta severa' em visita à cidade bombardeada nas Colinas de Golã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta segunda-feira (29) uma resposta severa ao bombardeio que deixou 12 menores mortos no sábado nas Colinas de Golã, durante uma visita à localidade desta zona anexada onde um foguete atingiu um campo de futebol.

"Como todos os cidadãos israelenses, e devo dizer como muitas pessoas em todo o mundo, estamos profundamente chocados com este massacre horrendo", disse Netanyahu em um comunicado no Majdal Shams, após o bombardeio que o Exército israelense afirma ter sido lançado a partir do Líbano e que culpa o Hezbollah, o que este movimento pró-iraniano nega.

"Estas crianças são nossas crianças (…). O Estado de Israel não vai e não pode permitir que isto aconteça. A nossa resposta virá e será severa", alertou Netanyahu.