Venezuela: 'Estamos no momento mais crítico', diz María Corina ao pedir fiscalização de urnas

"Tivemos um dia histórico e enorme. Nunca visto nos últimos anos. Pedimos às testemunhas que permaneçam nos centros e recebam as atas", acrescentou o candidato presidencial Edmundo Gonzalez.

Venezuelanos foram às urnas neste domingo, 28, em uma eleição presidencial tensa e crucial, que irá determinar o rompimento ou a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos.

O ditador Nicolás Maduro enfrenta como principal adversário Edmundo González Urrutia, que representa a popular líder da oposição María Corina Machado, impedida de concorrer devido a uma inabilitação política após vencer as primárias com mais de 90% dos no ano passado.