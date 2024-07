Jogador de vôlei de praia holandês condenado por estupro é vaiado em Paris

O atleta cumpriu parte da pena no Reino Unido e depois foi transferido para a Holanda, onde acabou sendo libertado. Ele voltou ao vôlei de praia em 2017.

Na manhã deste domingo, Van de Velde entrou em quadra ao lado de seu parceiro Matthew Immers sob os aplausos dos numerosos torcedores holandeses presentes.

No entanto, seu nome foi vaiado pelo público quando anunciado no sistema de som da arena. Durante a partida, as vaias também se repetiram, especialmente quando ia para o saque.

Van der Velde e Immers foram derrotados pela dupla italiana formada por Alex Ranghieri e Adrián Ignacio Carambula por 2 sets a 1 (22-20, 19-21, 15-13).