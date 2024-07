Rússia e Hungria criticam a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris

A Rússia, excluída dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 por sua ofensiva contra a Ucrânia, afirmou neste sábado (27) que a cerimônia de abertura do evento esportivo foi um "grande fracasso", enquanto o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, declarou que a festa refletiu a "fragilidade e a desintegração do Ocidente".

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, destacou no Telegram o que considerou falhas do espetáculo, que aconteceu na sexta-feira (26) no rio Sena.

"Não tinha planejado ver a abertura. Mas depois de ver as fotos, não pude acreditar que não fosse um 'deep fake' ou photoshop", escreveu no Telegram. A cerimônia não foi exibida ao vivo pela televisão russa.