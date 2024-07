FBI confirma que Trump foi atingido por bala durante comício

O candidato presidencial republicano, ex-presidente Donald Trump, é levado para fora do palco durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Quase duas semanas após a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump, o FBI confirmou nesta sexta-feira, 26, que foi de fato uma bala que atingiu o candidato republicano, esclarecendo relatos conflitantes sobre o que causou os ferimentos em sua orelha depois que um atirador abriu fogo em um comício na Pensilvânia. "O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle do sujeito falecido", disse a agência em um comunicado.

A declaração do FBI marcou o relato mais definitivo das autoridades sobre os ferimentos de Trump e seguiu comentários ambíguos no início da semana do diretor Christopher Wray, que aparentavam dúvidas sobre se Trump havia sido realmente atingido por uma bala. O comentário de Wray irritou Trump e seus aliados e alimentou ainda mais teorias da conspiração que despertaram em ambos os lados do espectro político em meio à escassez de informações após o ataque de 13 de julho. Até agora, agentes federais envolvidos na investigação, incluindo o FBI e o Serviço Secreto, se recusaram várias vezes a fornecer informações sobre o que causou os ferimentos de Trump.

A campanha do republicano também não quis divulgar os registros médicos do hospital onde ele foi tratado inicialmente, nem disponibilizar os médicos para perguntas. As atualizações vieram, em vez disso, do próprio Trump ou de seu ex-médico da Casa Branca, Ronny Jackson, um aliado que agora representa o Texas no Congresso. Embora Jackson tenha tratado Trump desde a noite do ataque, ele tem sido alvo de considerável escrutínio e não é o médico principal de Trump. A aparente relutância do FBI em apoiar imediatamente a versão dos eventos do ex-presidente - junto com a ira que ele e alguns apoiadores direcionaram ao FBI após o tiroteio - também aumentou a tensão entre o candidato republicano e a principal agência federal de aplicação da lei do país, sobre a qual ele poderia voltar a exercer controle. Dúvidas Perguntas sobre a extensão e a natureza do ferimento de Trump começaram imediatamente após o ataque, quando sua campanha e autoridades se recusaram a responder perguntas sobre sua condição ou o tratamento pelo qual ele passou após escapar por pouco da morte.

Essas perguntas persistiram apesar das fotos mostrando o traço de um projétil passando pela cabeça de Trump e o relato que o próprio Trump deu em um post no Truth Social horas após o tiroteio, dizendo que ele havia sido "atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita". "Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um som de zumbido, tiros, e imediatamente senti a bala rasgando a pele," escreveu. Dias depois, em um discurso na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Trump descreveu a cena horrível em detalhes, enquanto usava um grande curativo de gaze branco sobre a orelha direita.