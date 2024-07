A longa espera dos espectadores em uma Paris olímpica em festa

Milhares de pessoas esperam impacientes em longas filas, nesta sexta-feira (26), para assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a primeira realizada fora de um estádio, sob um céu cinzento e apesar do risco de chuva.

"Tivemos sorte, fomos os primeiros a chegar", disse à AFP Sébastien Nivault, um francês de 53 anos. Ele começou a fazer fila seis horas e meia antes do início da cerimônia, marcada para 14h30, no horário de Brasília.

Sentado no chão, ele passa o tempo jogando cartas com seus filhos pequenos e sua esposa, e falando com o resto das pessoas da fila. E, apesar do risco de chuva, levou apenas um "guarda-chuva pequeno".