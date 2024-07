Condenado por corrupção, senador Bob Menéndez deve deixar cargo em agosto (imprensa)

O senador democrata de origem cubana Bob Menéndez, um dos políticos mais poderosos em Washington, anunciou à sua equipe que planeja renunciar ao cargo até o final de agosto, noticiou a imprensa americana nesta terça-feira (23). O parlamentar foi recentemente condenado por corrupção e por atuar como agente para o governo do Egito.

A decisão do senador pelo estado de Nova Jersey de deixar seu cargo meses antes do término de seu mandato evitará que o Partido Democrata tenha que decidir sobre sua eventual expulsão durante a corrida às eleições presidenciais e legislativas de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com uma maioria democrata apertada no Senado, o governador democrata de Nova Jersey, Philip D. Murphy, terá que escolher um substituto para Menéndez até o fim da legislatura, que se encerra no próximo mês de janeiro.