Agência antimonopólio dos EUA investiga preços 'dinâmicos' geridos por IA

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) anunciou, nesta terça-feira (23), uma investigação sobre empresas que utilizam inteligência artificial (IA) e dados pessoais para ajudar os varejistas a definir preços, o que pode afetar a livre concorrência.

Os chamados preços "de vigilância" ou "dinâmicos" costumam ser muito impopulares entre os clientes, que acusam as empresas de aproveitar situações de maior demanda para aumentar as tarifas, algo semelhante ao que faz a Uber com seu aumento de preços para viagens de carro.

A presidente da FTC, Lina M. Khan, disse que a investigação pretende "lançar luz sobre esse obscuro ecossistema de intermediários na definição de preços" e determinar se as empresas estão "explorando esse vasto acervo de informações pessoais para cobrar preços mais altos das pessoas".