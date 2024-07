Iraque está prestes a se tornar um importante centro de trânsito de drogas, alerta ONU

O Iraque corre risco de se converter em um importante ponto de trânsito de drogas no Oriente Médio, com base na quantidade recorde de comprimidos captagon apreendidos em 2023, alertou a ONU, nesta segunda-feira (22). "O Iraque experimentou, nos últimos cinco anos, um enorme aumento no tráfico e no consumo de drogas", indicou um informe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Só em 2023, as autoridades “apreenderam um número recorde de 24 milhões de comprimidos captagon”, o que equivale a mais de 4,1 toneladas, com um valor estimado entre 84 e 144 milhões de dólares (valor entre 466,5 e 799,7 milhões de reais na cotação atual) segundo a mesma fonte.

"O Iraque parece estar na encruzilhada do tráfico regional de metafetamina e captagon", disse a ONUDC, acrescentando que as apreensões de captagon no Iraque “triplicaram entre 2022 e 2023, e as quantidades globais apreendidas em 2023 são 34 vezes maiores do que em 2019”. O captagon, uma anfetamina derivada de um tratamento anteriormente legal para narcolepsia e transtornos de défict de atenção, agora são parte de um comércio florescente em vários países do Oriente Médio. A Síria, convertida em um narcoestado, é o principal país de origem e a Arábia Saudita é, de longe, o maior mercado.