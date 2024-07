Morre a congressista democrata Sheila Jackson Lee, ativista antirracista

A congressista democrata dos EUA Sheila Jackson Lee, uma proeminente ativista antirracista e defensora dos direitos das minorias, morreu aos 74 anos, disse sua família na sexta-feira.

Lee, uma representante do Texas, foi congressista por quase três décadas. No mês passado, ela anunciou que tinha câncer no pâncreas.

"Hoje, com uma imensa dor pela nossa perda, mas, ao mesmo tempo, com profunda gratidão pela vida que ela compartilhou conosco, anunciamos a morte da [...] representante Sheila Jackson Lee", escreveu sua família na rede X.