Investigada na Espanha por suposta corrupção, esposa de Pedro Sánchez se recusa a depor

“Esse procedimento carece de qualquer propósito no momento, sobretudo porque (...) os procedimentos realizados não trouxeram nada” contra o réu, disse seu advogado Antonio Camacho a jornalistas fora do tribunal.

Begoña Gómez, a esposa do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, recorreu, nesta sexta-feira (19), ao seu direito de não prestar depoimento a um juiz que a investiga por suposta corrupção e tráfico de influências, em um caso muito incômodo para o mandatário socialista.

“Não entendemos o que está guiando o tribunal de investigação nessa investigação expansiva, que está se tornando cada vez mais extensa”, continuou o advogado, que afirmou que nesse processo ‘as garantias’ de Gómez ‘não estão tão protegidas como deveriam estar em um Estado de Direito’.

A oposição, que direcionou seus ataques contra o Governo por esse assunto, não demorou a criticar a decisão de Gómez de não se explicar ante o tribunal.

"Begoña Gomézz se nega a depor no tribunal, assim como Sánchez se nega a depor no Congresso" sobre esse assunto, escreveu no X Miguel Tellado, porta-voz parlamentar do conservador Partido Popular, principal partido de oposição.