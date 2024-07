Assembleia Nacional da França começa a escolher novo presidente da Casa em meio a caos político

A sessão de abertura da Assembleia Nacional ocorre depois de Macron ter aceitado, na terça-feira, 16, a renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal e de outros ministros, que seguirão de maneira interina no cargo até a indicação de novos nomes.

As eleições parlamentares no início deste mês resultaram numa divisão entre três grandes blocos políticos: a coalizão de esquerda Nova Frente Popular, os aliados centristas de Macron e o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional. Nenhum deles obteve maioria absoluta.

A influente câmara baixa do parlamento francês, a Assembleia Nacional, realizou a sua sessão de abertura nesta quinta-feira (18) para eleger um presidente, depois de caóticas eleições antecipadas convocadas pelo presidente Emmanuel Macron terem produzido uma legislatura sem maioria clara para nenhum grupo político.

Os membros da Nova Frente Popular, que conquistou o maior número de assentos na assembleia, instaram Macron a recorrer a eles para formar o novo governo. No entanto, os seus principais partidos, o France Insubmissa, de extrema-esquerda, os Socialistas, os Verdes e os Comunistas, ainda estão em conflito entre si sobre quem escolher como candidato a primeiro-ministro.

Políticos dos três principais blocos e partidos menores travam uma batalha pelo cargo de presidente da Câmara, com cada lado tentando fazer uma demonstração de força na esperança de que isso influencie a futura nomeação de um primeiro-ministro. Seis candidatos estão na disputa.

Após dias de discussões tensas, eles chegaram a um acordo na quinta-feira sobre uma candidatura conjunta para o cargo de presidente da Câmara e escolheram André Chassaigne, de 74 anos, uma figura-chave do Partido Comunista. Chassaigne é parlamentar desde 2002 e é conhecido pelo seu profundo envolvimento no trabalho parlamentar. Fonte: Associated Press.