Justiça europeia aponta falta de transparência da Comissão na compra de vacinas anticovid

A Comissão Europeia não deveria ter restringido o acesso público a alguns detalhes e cláusulas dos contratos para comprar vacina contra o covid durante a pandemia, determinou o Tribunal Geral da UE nesta quarta-feira (17).

Entre as "irregularidades" há a negativa "parcial" de revelar as declarações que certificam a ausência de conflito de interesse dos membros do Executivo europeu encarregados de negociar essas compras com as companhias farmacêuticas.

"A comissão não ofereceu ao público um acesso suficientemente amplo aos contratos para a compra de vacinas contra o covid-19", indicou o tribunal com sede em Luxemburgo em um comunicado.