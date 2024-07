Falta de mão de obra obriga empresa açucareira a contratar presos em Cuba

A falta de mão de obra em meio ao maior êxodo registrado em Cuba desde o triunfo da revolução em 1959 obrigou uma empresa açucareira do país a contratar presos para cumprir seu plano de produção, informou o diretor da companhia.

No entanto, desde março, os cubanos e estrangeiros que cumprem penas de prisão contam com uma norma que estabelece seu direito a trabalhar dentro e fora das prisões do país, assim como o tratamento trabalhista e salarial a receber.

Não é a primeira vez que diretores de empresas ou deputados cubanos se queixam da falta de força de trabalho na agricultura, historicamente afetada pelo êxodo do campo para a cidade.

A esse fenômeno somam-se agora uma emigração sem precedentes e o deslocamento dos trabalhadores agrícolas para empregos mais bem remunerados, sobretudo no crescente setor privado local.