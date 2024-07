Petróleo cai em meio a avanços nas negociações de trégua em Gaza

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta sexta-feira (12) após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informar sobre avanços nas negociações por um cessar-fogo em Gaza.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 0,43%, fechando em 85,03 dólares.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto perdeu 0,49%, sendo negociado a 82,21 dólares.