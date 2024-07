Condenados ucranianos lutam pela remissão

Como milhares de prisioneiros ucranianos, Artur Kachurosvki concordou em unir-se ao Exército no combate aos russos em troca de um indulto.

Após mais de dois anos de guerra contra a Rússia, a Ucrânia multiplica seus esforços para aumentar suas tropas com regras mais rígidas de recrutamento e permitindo que os prisioneiros lutem.

Em fases anteriores da guerra, líderes ucranianos criticaram as forças russas por recrutarem presidiários para as fileiras do grupo mercenário Wagner.

A prática levou a comparações com o Gulag de Stalin, que queria que prisioneiros pagassem por seus crimes com sangue.

"Os presidiários tomaram Bakhmut. Infelizmente, não aqueles que estão do nosso lado", diz Kachurovski sorrindo, referindo-se à conquista da cidade no leste da Ucrânia pelas tropas do Wagner.

Pelo menos 40 mil presos uniram-se ao grupo paramilitar, segundo estimativas dos Estados Unidos no ano passado, durante um processo de recrutamento liderado pelo falecido líder da organização, Yevgueni Prigozhin.

Ele prometeu liberdade aos que sobrevivessem seis meses no front, e execução se mudassem de ideia.

As autoridades ucranianas oferecem melhores condições, como o direito de desistir de seus pedidos ou de retornar à prisão.