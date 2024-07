China está construindo o dobro da capacidade eólica e solar que o resto do mundo, diz estudo

A China consolida a sua posição de líder mundial em energias renováveis, construindo atualmente o dobro da capacidade eólica e solar do resto do mundo, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (11).

O país, com 1,4 bilhão de habitantes e numerosas fábricas, é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que, segundo os cientistas, aceleram a mudança climática.

A China se comprometeu a estabilizar ou reduzir suas emissões até 2030 e alcançar a neutralidade do carbono até 2060.