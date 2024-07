Venezuela põe à prova sua fé contra o Canadá nas quartas de final da Copa América

O vencedor da partida no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, enfrentará nas semifinais a campeã mundial Argentina, que nesta quinta-feira eliminou o Equador nos pênaltis (4-2) após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

- Mais longe do que nunca? -

A 'Vinotinto' nunca havia conseguido vencer todos os jogos da primeira rodada da Copa América.

E agora, com esse impulso, o objetivo é ir mais longe do que nunca. Desde sua estreia no torneio continental no Uruguai-1967, a seleção venezuelana chegou às semifinais apenas uma vez, na Argentina-2011, quando terminou na quarta colocação.