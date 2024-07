Atuação violenta da polícia do Rio termina com pedido de desculpas diplomático

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que uma patrulha para em frente a um prédio e dois policiais descem rapidamente do carro em direção a um grupo de jovens

Três dos menores eram negros, e um, branco. Pelo menos dois deles foram colocados contra a parede de um prédio com os braços abertos, e revistados. Depois de alguns minutos, os policiais foram embora.

Uma abordagem policial contra jovens no Rio de Janeiro resultou em um pedido de desculpas do Itamaraty nesta sexta-feira, 5, após a revelação de que três dos menores eram filhos dos embaixadores de Gabão, Canadá e Burkina Faso.

As imagens foram reproduzidas pela imprensa e nas redes sociais.

Julie-Pascale Moudouté, mulher do embaixador do Gabão no Brasil e mãe de um dos jovens, lamentou o incidente.

“Como é que você vai apontar armas para a cabeça de meninos de 13 anos?", questionou, em entrevista à TV Globo. "A gente confia na Justiça brasileira e a gente quer justiça, só isso".