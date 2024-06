Juiz determina prisão preventiva de militares que lideraram tentativa de golpe na Bolívia

Zúñiga, ex-comandante do Exército; o vice-almirante Juan Arnez, ex-comandante da Marinha; e Alejandro Irahola, ex-chefe da brigada mecanizada do Exército, ficarão reclusos em uma prisão de segurança máxima nos arredores de El Alto. Os três oficiais enfrentam acusações de levante armado e terrorismo, e podem ser condenados a até 20 anos de prisão, informou Siles à TV estatal.

"Não pode governar gente que quer entrar à força, com metralhadoras, tanques. Isso não vamos permitir, independentemente do governo em vigor", disse o líder social Juan Fernández, 44.

Embora a audiência tenha sido virtual, dezenas de manifestantes se reuniram nos arredores do Ministério Público e do quartel onde Zúñiga está detido, em La Paz, com cartazes em favor da democracia.

Além de Zúñiga e Arnez, também foi capturado o general Marcelo Zegarra, ex-comandante da Força Aérea, que será apresentado aos juízes nas próximas horas. O governo destacou, ainda, a captura do sargento Alan Condori, que dirigia o blindado que tentou derrubar uma das portas do palácio presidencial.

- Dúvidas de Morales -

Em meio ao avanço das investigações, o ex-presidente Evo Morales, um dos primeiros líderes a alertar na rede social X para o motim armado, questionou hoje a versão do governo boliviano.

"Que tipo de golpe é esse, o golpe começa, ministros felizes passeando na praça Murillo, tocando tanques, um golpe de estado com zero feridos, zero disparos, zero mortos", disse o ex-presidente em coletiva de imprensa no departamento de Cochabamba.

Morales contestou a informação do governo de que 14 pessoas foram feridas por balas disparadas pelos militares rebeldes quando entraram com tanques na praça onde está localizado o palácio presidencial: "Um golpe de Estado é feito com balas?".

"Deixem que investiguem, mais cedo ou mais tarde a investigação dirá" o que aconteceu, acrescentou Morales, cercado de apoiadores.

Morales e Arce, que trabalharam juntos durante os três mandatos do líder indígena, travam uma feroz disputa pelas bandeiras do oficialismo em um período que antecede as eleições presidenciais de 2025.