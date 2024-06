Saiba quem são os novos líderes das instituições europeias

Formou-se em medicina, com especialização em ginecologia, área em que atuou até 1992, quando se estabeleceu com o marido e os filhos em Stanford, nos Estados Unidos. Também estudou economia em Londres.

Ursula tem 65 anos e 7 filhos. Seu sobrenome de solteira é Albrecht, mas ela usa o do marido, o médico Heiko von der Leyen, com quem se casou em 1986.

Em Bruxelas, Ursula ganhou a reputação de trabalhadora incansável. Como líder da Comissão Europeia, ela mora em um apartamento localizado no mesmo prédio que abriga o seu escritório.

Ursula também recebeu críticas em Bruxelas por seu estilo centralizador. Nos cinco anos do seu primeiro mandato na Comissão Europeia, teve uma relação tensa com o líder do Conselho, Charles Michel.

- Kaja Kallas, de 'Dama de Ferro' à diplomacia -

Primeira-ministra da Estônia, ex-deputada europeia e conhecida como "Dama de Ferro", Kaja Kallas, 47, nasceu quando seu país fazia parte da União Soviética.

Filha de um ex-primeiro-ministro e ex-comissário europeu, Kaja se formou em direito e estudou administração de empresas. Em 2011, lançou-se na política.

Inicialmente, ocupou uma cadeira no Parlamento da Estônia, antes de se instalar em Bruxelas como deputada europeia, cargo que exerceu entre 2014 e 2018.