Pontos-chave do golpe militar fracassado na Bolívia

Após a tentativa frustrada de um grupo de militares de derrubar o presidente Luis Arce, a Bolívia entra em um novo período de incerteza política, e em plena crise econômica.

Desde o eventual mal-estar nos quartéis à disputa feroz por poder no seio do governismo, aqui estão alguns pontos-chave sobre a situação tensa no país sul-americano de maioria indígena e com importantes reservas de lítio, um metal crucial para a transição energética.

- Militares -

Após várias horas de cerco ao palácio do governo na quarta-feira, um grupo de soldados se retirou com seus tanques, sem que ocorressem confrontos graves. Doze civis ficaram feridos por disparos de chumbinho.