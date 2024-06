O gosto amargo dos primeiros Jogos Olímpicos de Paris em 1900

No entanto, a edição de 1900, precedente daquela que Paris foi sede anos depois em 1924 e dos futuros jogos de 2024, não foi o que ele sonhou.

Pierre de Coubertin, promotor do projeto e presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde sua criação em 1894, conseguiu levar os segundos Jogos da era moderna para seu país, a França, quatro anos depois de uma primeira edição bem-sucedida em Atenas-1896.

As autoridades da época estavam mais focadas no objetivo de fazer brilhar a imagem da França em todo o mundo no início do século XX. Todos tinham em mente a anterior Exposição Universal da cidade, a de 1889, marcada simbolicamente pela inauguração da Torre Eiffel.

As Olimpíadas de 1900 surpreenderiam o mundo, depois da invenção do cinema no país pelos irmãos Lumière ou de inovações como o motor diesel de Rudolf Diesel.

- Massacre de aves na floresta de Boulogne -

As curiosidades daquela competição de 1900 foram, como no caso daquelas primeiras provas olímpicas, numerosas e marcantes. Os eventos esportivos duraram cinco meses, de 14 de maio a 28 de outubro.

Entre as provas mais impressionantes está uma competição de balão de ar quente cujo vencedor aterrissou... em Kiev! Ou uma natação com obstáculos no rio Sena.

Houve também competições de lançamento de pedras, críquete, voo de pipas, bilhar, corrida de burros e torneio de pesca.

A influência militar do momento é evidenciada por outras provas de tiro, com fuzil, pistola, revólver ou mesmo canhão.

O belga Leon de Lunden foi um dos protagonistas ao vencer o tiro aos pombos, com 21 aves abatidas em outros tantos tiros de espingarda. No total, mais de 300 aves foram mortas na floresta de Boulogne, no oeste da capital.