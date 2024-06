Missão lunar chinesa desencadeia onda de desinformação contra EUA

A China comemorou o retorno da sonda Chang'e à Terra, que chegou na terça-feira com amostras de rochas e poeira da parte oculta da Lua, após uma missão de 53 dias que reacendeu teorias da conspiração sobre as alunissagens das missões Apolo da Nasa.

Uma missão lunar histórica deu mais uma prova da crescente capacidade espacial da China, mas também desencadeou uma chuva de desinformação contra os Estados Unidos que, segundo pesquisadores, reflete a dura concorrência entre as duas potências.

As narrativas falsas, segundo os pesquisadores, podem gerar mais percepções antiamericanas na China, em momentos de tensão nas relações entre Washington e Pequim.

Quando a Agência Nacional Espacial da China divulgou em junho uma foto de uma bandeira chinesa sobre uma pedra hasteada na parte oculta da Lua pela Chang'e 6, usuários do X a compararam com uma imagem de 1972 do astronauta da Nasa Harrisson H. Schmitt ao lado de uma bandeira americana na Lua.

Sugeriram falsamente que a missão Apolo 16 teria sido uma montagem, porque a bandeira de pano de Schmitt parece "soprada" pelo vento, mas a Nasa já explicou que utilizou uma barra horizontal para estendê-la.

- "Insegurança" -

Mensagens na rede chinesa Weibo comparando as imagens geraram uma enxurrada de comentários. Um usuário com mais de 13 milhões de seguidores escreveu que as fotos demonstram que "os americanos não alunissaram".

Outros usuários compartilharam um foto da banda alemã Rammstein com roupas de astronauta no Weibo com a seguinte legenda: "Agora acredito que a alunissagem americana era real".

Pequim destinou uma enorme quantidade de recursos para seu programa espacial na última década para diminuir a diferença em relação aos Estados Unidos e Rússia.

A China quer enviar uma missão tripulada à Lua até 2030 e planeja construir uma base na superfície lunar, enquanto os Estados Unidos planeja levar astronautas à Lua até 2026 com sua missão Artemis 3.