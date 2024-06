Auxiliar desmaia em jogo Peru-Canadá pela Copa América

Um auxiliar da partida entre Peru e Canadá pela Copa América desmaiou em campo, minutos antes do final do primeiro tempo, em meio a um forte calor que atingiu nesta terça-feira (25) o estádio Children's Mercy Park, em Kansas City, no Kansas.

O segundo assistente, Humberto Panjoj, da Guatemala, teve que ser atendido dentro de campo, enquanto o árbitro, seu compatriota Mario Escobar, interrompeu a partida.

Nesse momento os termômetros de Kansas City marcavam 33ºC, com sensação térmica que ultrapassava os 38ºC e umidade de 57%. As autoridades ambientais alertaram sobre uma onda de calor extrema na região.