Anistia alerta sobre 'retrocesso' da Argentina em questões de gênero e meio ambiente na OEA

A Anistia Internacional (AI) expressou nesta terça-feira (25) sua preocupação com as objeções da Argentina a projetos vinculados a gênero e meio ambiente feitas em uma reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), a um dia do início da Assembleia Geral do organismo em Assunção.

"A Anistia Internacional manifesta sua preocupação pela posição regressiva em consensos históricos em matéria de gênero, meio ambiente e defensores dos direitos humanos tomada pelo Estado argentino no seio da Organização dos Estados Americanos", escreveu a AI em um comunicado.

Entre 26 e 28 de junho, será realizada a 54ª Assembleia Geral do fórum multilateral, onde se buscará a aprovação definitiva desses projetos sobre os quais a Argentina colocou em dúvida seu apoio.