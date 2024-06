Prigozhin lembrado com elogios na Rússia um ano após motim

O grupo Wagner liderou algumas das campanhas mais longas e violentas do Kremlin na Ucrânia, em particular a de Bakhmut, no leste do país, destruída por meses de combates.

Perto do Kremlin, um memorial aos soldados russos mortos na Ucrânia foi improvisado. Um retrato de Prigozhin e o símbolo de seu grupo mercenário (uma caveira com o lema "sangue, honra, pátria e coragem") podem ser observados no local.

O empresário ganhou contratos e influência, até que decidiu fundar o grupo mercenário Wagner em 2014, com o objetivo inicial de apoiar as forças pró-Rússia no leste da Ucrânia que se rebelaram contra o governo de Kiev.

Yevgueni Prigozhin foi preso na década de 1980 por crimes de direito comum, antes de emergir como vendedor de cachorro-quente no início dos anos 1990 em São Petersburgo. Na mesma década, ele conheceu Putin e virou o chefe do 'catering' do Kremlin.

Em 23 de junho do ano passado, Prighozhin e seus homens assumiram o controle do quartel-general de Rostov do Don, grande cidade do sul da Rússia, antes de iniciar uma viagem para Moscou que pretendia derrubar a cúpula militar do país. Os mercenários derrubaram helicópteros das Forças Armadas e pararam no meio do caminho, quando o governo de Belarus anunciou um acordo para acabar com a rebelião.

"Aquilo deu muito", afirma Svetlana, uma professora de 42 anos que não revelou o sobrenome, ao recordar os tanques no centro de Rostov. Mas com o passar das horas, conta, as pessoas "começaram falar com os combatentes (do Wagner) e a fraternizar com eles. Durante a noite, já estavam gritando 'hurra'".

"Ele provavelmente tinha razão em algumas coisas, mas (...) o fato de que, durante a operação militar especial, quando as hostilidades continuavam, ele mobilizou e deslocou tropas para Rostov foi um erro", acrescenta Svetlana, para quem Prigozhin tinha "uma personalidade extraordinária".