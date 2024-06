Ucrânia acusa Coreia do Norte de ajudar a Rússia no 'assassinato em massa' de civis

A Ucrânia acusou, nesta quarta-feira (19), a Coreia do Norte de ajudar militarmente a Rússia no "assassinato em massa" de civis e exigiu medidas "mais rigorosas" para isolar ambos os países, após uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang.

"A Coreia do Norte coopera hoje ativamente com a Rússia na esfera militar e lhe fornece deliberadamente recursos para o assassinato em massa de ucranianos", disse à AFP Mikhail Podoliak, assessor da Presidência ucraniana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podoliak acusou Pyongyang de entregar a Moscou "um grande número de projéteis de grande calibre" que lhe permitem "manter uma alta intensidade de ataques de artilharia e mísseis".