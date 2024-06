Nvidia se torna empresa mais valiosa da bolsa do mundo

De todo modo, a Nvidia ainda não bateu o recorde absoluto registrado pela Apple na segunda-feira: US$ 3,376 trilhões (17,9 trilhões de reais, na cotação do dia).

A IA generativa produz textos, fotos e vídeos, entre outros, a partir de um pedido feito em linguagem comum.

Embora muitas gigantes da tecnologia, como AMD e Intel, assim como Apple e Microsoft, invistam maciçamente em IA, a Nvidia tem uma vantagem confortável no mercado de semicondutores destinados à inteligência artificial.

A empresa, dirigida por Jensen Huang, viu seu lucro disparar devido à forte demanda por seus chips GPU.

Em maio passado, a Nvidia reportou um lucro líquido de US$ 14,9 bilhões (cerca de R$ 75 bilhões na época), enquanto sua receita, de US$ 26 bilhões (R$ 135 bilhões), quase quadruplicou as cifras do mesmo trimestre fiscal do ano passado.

"Acreditamos que, ao longo do próximo ano, a corrida pela capitalização no mercado tecnológico de US$ 4 trilhões será liderada e concentrada por Nvidia, Apple e Microsoft", informou, em nota, a Wedbush Securities.

"Os chips GPU da Nvidia são, na essência, o novo ouro ou petróleo do setor da tecnologia, enquanto mais empresas e consumidores rapidamente entram neste caminho com a 4ª Revolução Industrial", acrescentou.