Argentina tem três dúvidas para estreia na Copa América contra o Canadá

No segundo treino desta segunda-feira no centro de treinamento da Kennesaw State University, cerca de 43 km ao noroeste de Atlanta, a 'Albiceleste' realizou um trabalho que visa definir o time titular contra os 'Canucks', embora com três dúvidas importantes, uma no meio de campo e duas na formação do ataque.

No ataque, que será liderado por Lionel Messi, as dúvidas do treinador giram em torno dos companheiros do capitão albiceleste: Julián Álvarez (Manchester City) ou Lautaro Martínez (Inter de Milão), e Nicolás González (Fiorentina) ou Ángel Di María (Benfica).

O restante do elenco é o mesmo que Scaloni utilizou nos dois amistosos deste mês contra Equador (1 a 0) e Guatemala (4 a 1) em território americano.

Consequentemente, a formação mais provável com a qual a Argentina deverá iniciar a defesa do título conquistado em 2021 no Maracanã contra o anfitrião Brasil será com Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister ou Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez ou Julián Álvarez, Ángel Di María ou Nicolás González.