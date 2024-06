Ações da Adidas caem após acusações de corrupção na China

O grupo de Herzogenaurach, mal recuperado da turbulência após a sua brutal separação do rapper americano Ye por suas declarações antissemitas, enfrenta agora um caso comprometedor na China, onde as suas vendas voltaram a disparar no ano passado após a queda relacionada com a pandemia de covid-19.

A Adidas está "investigando exaustivamente este caso em colaboração com consultores jurídicos externos", sem fornecer mais detalhes.

A marca de três listras leva muito a sério "as acusações de possíveis violações de conformidade" e pretende ser irrepreensível "em todos os mercados em que opera", segundo o seu porta-voz.

As ações do grupo caíram nesta segunda mais de 4% no índice Dax da Bolsa de Frankfurt, antes de recuperar terreno até o final do pregão, que fechou com uma queda de 2,4%.