Buracos expõem exploração imobiliária desenfreada em região turística do Chile

No entanto, as intensas chuvas dos últimos dias transformaram o sonho em pesadelo.

Com 13 andares e a poucos metros da praia, o edifício Euromarina II de Reñaca, o balneário mais exclusivo da cidade de Viña del Mar, a 120 km de Santiago, era um sonho de consumo realizado para os proprietários de seus 200 apartamentos.

É uma visão dos sonhos: edifícios sobre dunas com uma vista de dar inveja para o oceano Pacífico. Mas o terceiro buraco aberto em menos de um ano após fortes chuvas questiona o desenfreado desenvolvimento urbanístico de uma das zonas mais turísticas do Chile.

Um gigantesco buraco de 15 metros de comprimento e 30 metros de profundidade ameaça a estabilidade da construção e forçou a rápida evacuação dos residentes deste edifício construído em 2007 e cujos apartamentos podem valer até US$ 500 mil (R$ 2,68 milhões). Alguns temem que a estrutura possa até desabar.

Alguns moradores do edifício que fica abaixo do Euromarina II, ao nível do mar, também abandonaram suas residências por medo de que a construção vizinha desmorone.

"Vários foram embora por precaução. Os que ficamos estamos preparados em caso de emergência ou se for preciso evacuar", diz Claudio Camus, de 43 anos, residente do edifício Eurovista.

- Venda 'despudorada' -

O Euromarina II está localizado em um campo de dunas de 28 hectares que até 1994 fazia parte de uma reserva natural protegida.

Mas após uma mudança na regulamentação, que permitiu construções altas e com alta densidade, hoje existem neste local 44 edifícios de luxo.

Em agosto e setembro do ano passado, dois deslizamentos minaram as bases de outros três edifícios: o Kandinsky, Miramar-Reñaca e Santorini. Até agora, a estrada costeira está interrompida devido à ruptura do pavimento.

"Os riscos assumidos ao construir lá são gigantescos", afirma à AFP a prefeita de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.