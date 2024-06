UE ameaça China com aumento de tarifas sobre carros elétricos

A UE ameaçou, nesta quarta-feira (12), aumentar as tarifas sobre as importações de carros elétricos da China a partir de julho se o diálogo com as autoridades chinesas sobre os subsídios ao setor não prosperar, anunciou a Comissão Europeia.

A Comissão concluiu que a cadeia produtiva de carros elétricos na China se beneficia de subsídios e por isso definiu um aumento das tarifas que, caso "as negociações com as autoridades chinesas não conduzam a uma solução eficaz", será aplicado a partir de 4 de julho.

Em um comunicado, a Comissão explicou que estas são as conclusões provisórias de uma investigação aberta no ano passado.