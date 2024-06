Policía britânica investiga agressões sexuais em internato após acusações do irmão de Lady Di

A polícia britânica anunciou, nesta segunda-feira (10), que iniciou uma investigação sobre acusações de agressões sexuais cometidas contra crianças, entre elas o irmão da princesa Diana, na década de 1970, em um internato de luxo na Inglaterra.

Em um livro publicado em março intitulado "A Very Private School" (Uma escola muito privada, em tradução livre), Charles Spencer, único irmão homem da primeira esposa do rei Charles III, afirmou ter sido vítima de agressões sexuais e castigos corporais quando era estudante e interno do Maidwell Hall, no centro da Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a publicação do livro, a escola particular pediu desculpas e disse estar "consternada" ao conhecer essas revelações.