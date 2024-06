Bulgária realiza eleições legislativas pela sexta vez em três anos

Os búlgaros votam neste domingo (9) para eleger seus deputados, nas sextas eleições legislativas em três anos no país.

Com a queda do apoio a uma coalizão reformista, o partido conservador Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, parece pronto para se apresentar como a principal força política no país mais pobre da União Europeia.

As pesquisas estimam cerca de 25% dos votos para o Gerb, com vantagem de dez pontos percentuais sobre os reformistas da coalizão PP/DB, que não conseguiram manter a força gerada há três anos.