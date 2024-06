Comunicado do Business Wire :Hitachi, Ltd.

A Hitachi, Ltd. (TSE:6501) e a Microsoft Corporation anunciaram uma cooperação prevista de diversos bilhões de dólares nos próximos três anos, que irá acelerar a inovação social com IA generativa. Através desta aliança estratégica, a Hitachi irá impulsionar o crescimento de negócios da Lumada, com uma receita planejada de 2,65 trilhões de ienes (US$ 18,9 bilhões)*1 no ano fiscal de 2024 e promover melhorias na eficiência operacional e na produtividade para os 270 mil funcionários do Hitachi Group.

Especificamente, a Hitachi irá integrar a nuvem da Microsoft, o Azure Open AI Service, o Dynamics 365, o Copilot para Microsoft 365 e o GitHub Copilot nas soluções da Lumada para oferecer soluções inovadoras aos setores de energia, mobilidade e outros, a fim de proporcionar melhores resultados para empresas e a sociedade. Além disto, as duas empresas irão promover projetos conjuntos para satisfazer as necessidades comerciais urgentes, como reforçar os serviços de nuvem, aprimorar a segurança e mitigar a pegada ambiental das centrais de dados, que se converteram em uma área de foco cada vez maior com uso crescente de IA generativa.

"A Hitachi tem impulsionado a transformação ao aplicar IA em todo o Hitachi Group para melhorar a produtividade e irá investir 300 bilhões de ienes (US$ 2,1 bilhões)*1 em IA generativa para captar novas oportunidades de crescimento no ano fiscal de 2024. A Hitachi e a Microsoft já vêm trabalhando em vários projetos de criação conjunta, incluindo desenvolvimento de soluções digitais de última geração para os campos de fabricação e logística*2 e o desenvolvimento de um metaverso de campo estendido, executado no Microsoft Teams", disse Keiji Kojima, Presidente e Diretor Executivo da Hitachi. "Sob este novo contrato, estamos entusiasmados para acelerar ainda mais a inovação social ao expandir nossos esforços às áreas de infraestrutura social, como energia e mobilidade, e aplicar IA generativa, para melhorar a produtividade dos trabalhadores da linha de frente, o que irá se tornar ainda mais importante no futuro. Ao combinar nossas capacidades, podemos ajudar a solucionar os problemas enfrentados por nossos clientes e pela sociedade, e contribuir para um futuro mais sustentável."