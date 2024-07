Motorista, idosa e criança de seis anos ficam feridos em colisão na Aguanambi

O homem avançou na contramão da rua Visconde do rio Branco, o acidente aconteceu na avenida Aguanambi com a rua Padre Valdevino

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais realizavam a ronda no local quando se depararam com o acidente.

O homem de 38 anos suspeito de causar o acidente conduzia um veículo Corolla. Conforme a PMCE, ele entrou na contramão da rua Visconde do Rio Branco e colidiu em um Ônix, que estava em uma corrida de aplicativo.

O condutor foi apresentado ao 2° Distrito Policial, no bairro Meireles, onde foi autuado com base no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).