Nova rede de atacarejo em Fortaleza teve investimento de R$ 70 mi

O empreendimento será inaugurado no dia 29 de novembro, com geração de 135 empregos diretos

A rede de atacarejo mineira VemKiTem, do Grupo Bartolomeu, teve um investimento total de R$ 70 milhões na construção. O empreendimento será inaugurado no dia 29 deste mês.

Nesta sexta-feira, 1º, o governador Elmano de Freitas (PT) comemorou a chegada do empreendimento no Ceará em uma reunião com o CEO da rede, Alberto Portugal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Com o objetivo de discutir parcerias público-privadas, essenciais para o desenvolvimento econômico do Ceará, estive reunido com o CEO do Grupo, Alberto Portugal. É fundamental o diálogo e a parceria com o setor privado para impulsionar a geração de emprego em nosso Estado”.