Hapvida deve reportar resultados positivos no 3º trimestre, preveem analistas

A Hapvida deve divulgar os resultados no dia 12 de novembro deste ano. Crédito: Aurélio Alves

A operadora de saúde cearense Hapvida, cujas ações são listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), deve reportar resultados positivos no balanço do terceiro trimestre deste ano, a ser divulgado no dia 12 de novembro. As expectativas são de especialistas do mercado e analistas financeiros de bancos de investimentos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A maioria das análises aponta, de forma convergente, para uma melhora na sinistralidade, que diz respeito à relação entre os gastos com atendimentos médicos e o montante financeiro recebido pela empresa no período. Além disso, são esperadas cerca de 25 mil novas adesões de beneficiários entre julho e setembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Marquezini, Felipe Amancio e Victor Natal, do Itaú BBA, preveem um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 897 milhões para a Hapvida, além de uma redução trimestral de 30 pontos base na sinistralidade, alcançando 70,1%.

Hapvida tem ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Crédito: Thais Mesquita em 10/06/2022 / O POVO Ricardo Coimbra, conselheiro da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec), destacou que a Hapvida emitiu, nos últimos dias, R$ 2 bilhões em debêntures – títulos de dívidas para captar recursos – para reestruturação de caixa, o que fortalece uma expectativa de reestruturação do mercado. “À medida que essa reestruturação se mostra positiva com esse recurso, e advindo também do que você teve de melhoria observada no 2º trimestre do seu lucro líquido, do seu Ebitda, então, tem uma expectativa de melhoria desses resultados. O segmento ainda está em um processo de reestruturação, mas a companhia vem mostrando sinais de recuperação”, segundo Ricardo.