Para FMI, dívida pública alta e crescente torna quadro econômico global 'mais preocupante'

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que a dívida pública alta e crescente torna o quadro da economia mundial "mais preocupante". Cenário adverso severo, mas considerado plausível pelo organismo, indica que a dívida pública global pode subir cerca de 20 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) acima da linha de base.

"À medida que a dívida aumenta, o espaço fiscal se contrai desproporcionalmente mais em países de baixa renda", alertou Georgieva, em discurso que antecede as reuniões anuais do FMI, na próxima semana.

De acordo com ela, o espaço fiscal continua diminuindo, e as escolhas difíceis de gastos se tornaram "mais difíceis" com pagamentos de dívida mais altos. "Escolas ou clima? Conectividade digital ou estradas e pontes?", comparou.