Brasil tem 3º melhor desempenho em incremento de energia solar

Retorno de investimento em implantação de energia solar reduziu de duas a três vezes em menos de uma década Crédito: Aurelio Alves

O Brasil teve o 3º melhor desempenho em incremento de energia solar no ano passado, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos, conforme relatório elaborado pela SolarPower Europe e intitulado Global Market Outlook For Solar Power 2024-2028. Ao todo, foram adicionados 15,4 gigawatts de potência-pico de fonte solar fotovoltaica, ou cerca de 4% do mercado mundial no período. Na matriz energética brasileira, essa origem corresponde a 18,4% do total, conforme dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Somente no caso do Ceará, por exemplo, já foram feitas 89 mil conexões de geração própria de energia, que totalizam 1 gigawatt (GW) de potência instalada. Ainda conforme a Absolar, essa indústria atraiu, desde 2012, R$ 4,8 bilhões em investimentos, R$ 1,4 bilhão em arrecadação e a geração de mais de 30 mil empregos.