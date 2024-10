Como resgatar dinheiro ‘esquecido’? Prazo termina na quarta, 16

Há cinco dias do limite para saque pelo serviço de valores esquecidos do Banco Central, saiba como fazer o acesso e consultar quantias

Com o fim do prazo estipulado (16 de outubro), o dinheiro não-resgatado será direcionado ao Tesouro Nacional. O projeto já recebeu a aprovação do Congresso Nacional.

A chance dos clientes de resgatarem o dinheiro “esquecido” por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) chega ao fim na próxima quarta-feira, 16. O serviço permite a consulta de quantias deixadas por pessoas físicas (até falecidas) e empresas.

No caso do CPF, o sistema exigirá a inclusão da data de nascimento. Já para as empresas com CNPJ, a indicação será a data de abertura da companhia.

Ao final, deve pressionar o botão “consulta” e esperar a confirmação. Caso ela seja positiva e o usuário tenha uma quantia a ser recebida, é possível acessar o “Meus Valores a Receber”.

De acordo com o portal do BC, a tela do sistema indicará: