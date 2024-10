Operadora brasileira tem o 5G mais rápido do mundo, segundo ranking

Logo em seguida, aparece outra operadora brasileira, a Claro, com 359.6Mbps. Já a Tim, se encontra na sétima posição, com 327.9Mbbps Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A operadora brasileira Vivo tem o 5G com a maior velocidade do mundo em download, conforme apontou o ranking realizado pela Opesignal, empresa que analisa a experiência de rede móvel e examinou os usuários no primeiro semestre de 2024. Assim, a Vivo é a única vencedora global na categoria para grandes áreas territoriais, com os usuários de sua rede registrando uma média de 365,6 Mbps. Veja o ranking mais abaixo. Logo em seguida, aparece outra operadora brasileira, a Claro, com 359.6Mbps. Já a Tim, encontra-se na sétima posição, com 327.9Mbbps.