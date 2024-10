Barreirinhas: portarias não são medidas arrecadatórias, mas podem ter efeito arrecadatório

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que as novas portarias publicadas nesta terça-feira pelo órgão para facilitar o diálogo com contribuinte não são medidas arrecadatórias, mas podem ter esse efeito, já que deve haver uma redução nos litígios tributários.

"Não é uma medida arrecadatória diretamente. Ela acaba tendo efeito arrecadatório porque o litígio implica não recebimento de tributo, o litígio significa custo para o contribuinte, que deve contratar advogado, que deve ter um custo em relação a isso, transtornos que conhecemos, e pelo lado da receita significa não receber o valor", explicou Barreirinhas.

O secretário esclareceu que não foram feitos cálculos de arrecadação com as medidas, mas há uma alta expectativa do órgão em evitar litígios. Ele avalia que, depois de um ano, a equipe técnica possa ter um diagnóstico mais preciso em relação aos valores referentes à aquisição de novas receitas ou até a não perda de receitas devido à criação dos programas.