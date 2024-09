Bolsas de NY fecham em alta com salto de ADRs chinesas; Dow Jones e S&P 500 renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 24, em uma sessão volátil, alternando entre altas e baixas. As American Depositary Receipts (ADR) de empresas chinesas se destacaram após uma série de estímulos econômicos na segunda maior economia do planeta, enquanto investidores ainda monitoram perspectivas de juros nos Estados Unidos.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,20%, aos 42.208,22 pontos, o S&P 500 ganhou 0,25%, aos 5.732,93 pontos - ambos renovando suas máximas históricas. O Nasdaq teve alta de 0,56%, aos 18.074,52 pontos.

No radar, observou-se o anúncio do Banco do Povo da China (PBoC) de uma série de medidas para apoiar a economia enfraquecida do país e energizar seu mercado de ações. Na parte da manhã, dados do Conference Board mostraram queda forte na confiança do consumidor dos EUA, fazendo as bolsas perderem força - mas conseguindo ganhar fôlego ao longo do dia.