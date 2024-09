IR: consulta ao último lote da restituição é liberada; veja como fazer

Para saber se a sua restituição estará disponível neste lote, você deve acessar a página da Receita e clicar em "Meu Imposto de Renda" Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A consulta para o último lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está aberta desde a manhã desta segunda-feira, 23. Ao todo, serão distribuídos pouco mais de R$ 1 bilhão para mais de 510 mil brasileiros. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Confira aqui se você será contemplado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O pagamento será feito em 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Lista de prioridades Cerca de 40% do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades. Os residentes no Rio Grande do Sul que regularizaram a declaração em julho entraram na lista de prioridades. No mês passado, 47.238 contribuintes gaúchos receberam restituição, inclusive de exercícios anteriores. Em relação à lista de prioridades, estão distribuídos da seguinte forma:

Chave Pix ou Declaração pré-preenchida: 201.381 contribuintes

Não prioritários: 106.289 contribuintes

Residentes do Rio Grande do Sul: 86.570 contribuintes

Idosos entre 60 e 79 anos: 75.686 contribuintes

Maior fonte de renda do magistério: 23.180 contribuintes

Idosos acima de 80 anos: 11.188 contribuintes

Deficiência física ou mental ou moléstia grave: 6.731 contribuintes IR 2024: o que fazer se você não receber a restituição? Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição?

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

IR 2024: Como saber se você está contemplado no último lote de restituição? Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.